نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021 بالاسم ورقم الجلوس بالتوفيق للجميع

ينشر "الصباح العربى"، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، للعام الدراسي 2020/2021، بعد أن اعتمدها محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بحضور المهندس على عبد الرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت89.1%.

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية على «الصباح العربى» (اعرف نتيجتك) نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية البحيرة والغربية والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط تلك المحافظات التي ينتظر الجميع إعلانها بفارغ الصبر و بالاسم ورقم الجلوس.

وأضاف وكيل الوزارة أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم: الطالبة آلاء علي متولي علي علي مدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بابو داود بتمي الامديد بمجموع 280 درجة ، والطالبة حبيبة شريف محمد عبد العزيز العراقي الاول مكرر مدرسة شربين الرسمية للغات بمجموع 280 درجة والطالبة مريم عبد الحميد السيد عبد الرحمن مدرسة الإتربي الخاصة المشتركة.