مصر تدين استهداف الحوثي للمدنيين في السعودية 

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي اعترضتها بنجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مُجددًا وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

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