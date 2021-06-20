نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021 بالاسم ورقم الجلوس لينك نتيجة الشهادة...

نستعرض لكم فى هذا التقرير، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، حيث يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية 2021.

اعتمد الدكتور أيمن مختار نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الأحد بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت89.1%.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية نحو 109 آلاف و261 طالبا وطالبة، حضروا الامتحانات في 624 لجنة، وإنتهت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات خلال الساعات الماضية قبل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي.