بيراميدز ضد الرجاء.. سفيان رحيمي يقود هجوم بطل المغرب فى الكونفدرالية

يقود المهاجم المغربي سفيان رحيمي هجوم فريق الرجاء ضد بيراميدز فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية التى ستقام على ملعب "الدفاع الجوي".

تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق بيراميدز للثأر من الرجاء الذي سبق أن حقق عليه الفوز ذهابًا وإيابًا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية، فضلاً عن الرغبة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة، لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

يبحث فريق بيراميدز في النسخة الحالية، عن أول ألقابه الأفريقية، خاصة بعدما خسر البطولة العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي، عقب الهزيمة في المباراة النهائية بهدف نظيف، حيث يمتلك الفريق السماوي العديد من النجوم في الوقت الحالي وعليهم يعول كثيراً في تحقيق أول لقب.

وجاء تشكيل الرجاء كالتالي..

الزنيتي، بوطيب، الحداد، الهدهودي، سوبول، العرجون، الوردي، نجوما، رحيمي، بنحليب، مالانجو.

تشكيل الرجاء

ويطمح الفريق السماوى في تحقيق أول لقب له هذا الموسم من خلال الفوز بالكونفدرالية بعدما خسرها في النسخة الماضية في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى.

وتكتسى مباراة بيراميدز والرجاء الليلة بطابع خاص ، حيث يسعى أصحاب الأرض للثأر وفك عقدة الرجاء الذي سبق أن حقق الفوز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية بنسختها الحالية، فضلاً عن الرغبة لدى لاعبي بيراميدز في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة جيدة، لحسم التأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي، قبل لقاء العودة في المغرب.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بعد الخسارة في الدورى بثلاثية نظيفة أمام سموحة، وهى الهزيمة التي عرضت الفريق لسيل من الانتقادات نظرا لكمية النجوم التي يعج بها الفريق ومع ذلك فالنتائج في الدورى هذا الموسم لم ترتق للمستوى المطلوب.

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع على جبر – أحمد سامى – محمد حمدى – أحمد فتحى، في الوسط عبد الله السعيد – رمضان صبحى – نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إبراهيم عادل، في الهجوم محمود وادى.