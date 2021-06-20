التعليم: طلاب مدارس اللغات يستلمون الامتحان التجريبى بلغة الدراسة فقط

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في الامتحان التجريبي الثالث والذي يبدأ غدا يستلم طلاب مدارس اللغات امتحانات المواد العلمية والرياضيات بلغة الدراسة فقط أما فى الامتحان النهائي سوف نوفر الأسئلة بلغة الدراسة + اللغة العربية لمن يرغب في التعريب.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بضرورة تجميع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة الخاصة بالامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة الذى يعقد غدا الاثنين لطلاب الشعبة العلمية والثلاثاء لطلاب الشعبة الأدبية والأربعاء للطلاب الذين يؤدون الامتحان الورقى والذين لم يتسلموا التابلت، فى كنترول المدارس لحين صدور تعليمات أخرى.

يؤدى غدا طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة غدا الاثنين، ويهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة اضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.