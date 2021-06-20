روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي | وتسجيل قراءة عداد المياه على رقم الواتس اب

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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم متابعينا روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي وهو رقم الحساب أو رقم فوري المكون من 14 رقم والمدون على كل فاتورة ، وكذلك أسهل طريقة لتسجيل قراءة العداد بنفسك من خلال رقم الواتس اب المخصص من شركة مياه الشرب، فقد اهتمت الدولة في السنوات القليلة الماضية بتفعيل خدمات المواطنين الحيوية لتُقدّم الكترونيا من خلال قنوات اتصال جديدة سهلت كثيرا على المواطنين في الحصول على الخدمات وكذلك الاستعلام عنها بطريقة أكثر فاعلية وبساطة.

روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالرقم الآلي

بعد أن كان المواطن يبذل كثيرا من الوقت في الذهاب إلى مراكز الخدمة ويظل في انتظار دوره حتى يحصل على خدمة أو يستفسر عن أمر ما، صار الأمر اليوم بمنتهى السهولة والدقة حيث ساعدت التكنولوجيا الحديثة من برامج وتقنيات متطورة على استحداث نظاما حكوميا الكترونيا من خلاله يستطيع أي مواطن الاستعلام عن أي خدمة وتحصيل الفواتير أيضا وهو في منزله، فقط بخطوات بسيطة يمكنك التعرف اليوم على كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه، وكذلك ادخال قراءة عداد المياه من منزلك، كما وفرنا لكم جميع الروابط المتاحة لمعرفة فاتورة المياه، وكذلك روابط التطبيقات الذكية لتحميلها على هواتف الاندرويد.

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب بتوفير أليات حديثة يستطيع من خلالها المواطنون من الاستعلام عن فواتير المياه من المنزل دون الحاجة إلى زيارة شركة المياه وضياع يوم بأكمله في طوابير طويلة حتى يستطيع دفع فاتورة المياه، وذلك بطريقتين إما عن طريق اسم المشترك ورقم الحساب المدون على فاتورة المياه أو برقم العداد.

معرفة فاتورة المياه بإسم المشترك ورقم الحساب

هنا ثم اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة المياه. يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به وذلك بالدخول إلى الموقع الالكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية منثم اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة المياه. احسب فاتورتك بنفسك تقدم البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة خدمة للمواطن وهي حساب فاتورة المياه بنفسه، عن طريق ادخال البيانات التالية في الحقول المبينة أدناه في الصورة وهي: اختيار نوع النشاط؛ منزلي أم تجاري ادخال القراءة الحالية للعداد. ادخال القراءة السابقة. كتابة عدد وحدات العقار. اختيار حالة الصرف الصحي مخدوم أم لا. ستظهر أمامك قيمة الفاتورة. لحساب فاتورة المياه بنفسك يرجى زيارة موقع الشركة القابضة للمياه من هنا خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بإسم المشترك ادخل على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الالكتروني بالدقهلية من هنا

اختر المنطقة التي تتبع لها محافظتك. ادخل اسم المشترك كما في الفاتورة. ادخل رقم الفرع، ثم ادخل رقم المجموعة، ثم ادخل رقم الحساب في الخانة المخصصة لكل منهم. اضغط على بحث ستظهر فاتورتك أمامك.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يستطيع العملاء الكرام الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال رقم العداد، حيث تدخل على رابط الموقع الالكتروني لشركة المياه التابع لها في أي محافظة، ثم تقوم بادخال رقم العداد الكودي فستظهر لك قراءة العداد.

روابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالمحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه محافظة الجيزة بالاسم اضغط هنا

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه محافظة الدقهلية اضغط هنا

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه محافظة الاسكندرية بالرقم الآلي اضغط هنا

رابط حساب فاتورة المياه جميع المحافظات اضغط هنا

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه محافظة قناة السويس بالرقم الآلي اضغط هنا

رابط تحميل تطبيق المياه محافظة القاهرة من جوجل بلاي

https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live

رابط تحميل تطبيق المياه 125 محافظة الاسكندرية من جوجل بلاي

https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live

خطوات إدخال وتسجيل قراءة عداد المياه بنفسك من المنزل

يمكنك ادخال قراءة العداد بنفسك من المنزل وذلك بادخال الرقم الالي والمكون من 14 رقما وهو مدون على فاتوة المياه وهو نفس رقم فوري ويراعى التأكد من ادخاله بدقة. يراعى الالتزام بالمواعيد و التوقيتات المحددة لادخال قراءة العداد.

خدمة الخط الساخن 125

تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات خدمة الخط الساخن الرقم الموحد 125 والتي تتلقى شكاوى انقطاع المياه أو مقترحات او اي استفسارات.

شكاوى شركة مياه الشرب

قامت شركة مياه الشرب بتقديم خدمة تلقي الشكاوى من المواطنين من خلال موقعها الالكتروني، حيث يقوم المواطن بملئ استمارة الشكوى والمدون عليها بيانات فاتورة المياه ورقم العداد ورقم الحساب.

وعلى صاحب الشكوى أن يقوم بتصنيف شكوته جيدا كأن يختار من التالي:

شكوى أساسية بخصوص المياه ( مثل شكاوى تسرب المياه أو وجود كسر بالخارج – أو شكوى من ضعف المياه – أو شكوى من انقطاع المياه – أو شكوى من طلب غلق أو فتح مياه – أو شكوى من هبوط أرضي – أو شكوى من انسداد وصلة المنزل (تنظيف وصلة مشترك)

وهذه هى الشكاوى الأساسية التى يتم الاختيار من بينها

وهذه هى الشكاوى الأساسية التى يتم الاختيار من بينها شكاوى بخصوص جودة المياه( مشكلة عدم جودة مياه – مشكلة طلب تطهير خزان )

شكاوى تجارية ( مثل شكوى ابلاغ قراءة – أو شكوى من ارتفاع فاتورة – أو شكوى من تأخير فى تركيب عداد – شكوى من عدم مرور قارىء – شكوى من عدم مرور محصل )

ويجب مراعاة الآتي عند تسجيل الشكاوى

يجب الاهتمام بتسجيل رقم الإشتراك ( وهو رقم الحساب الموجود بالكعب)

يجب تسجيل رقم المنطقة ( والموجودة بالكعب )

لايعتد بأي شكوى ناقصة البيانات مثل خانة فرع – مجموعة ( يجب أن تكون دقيقة طبقا لبيانات كعب الفاتورة) و أيضا ضرورة كتابة رقم الملف ورقم البلوك ورقم العداد.

ضرورة كتابة صاحب الشكوى رقم التليفون الخاص به ولا يقوم بنسخه ولصقه لان هذا الاجراء مرفوض وسيظهر في البرنامج.

لتسجيل شكوى على الموقع اضغط هنا

تسجيل قراءة العداد على رقم الواتس اب

ارسل صورة من أي إيصال بالكامل واضحة البيانات.

ارسل صورة العداد على القراءة الحالية على أن تكون موضحة بالصورة رقم برونز العداد {وهو الرقم المحفور على الدائرة النحاسية للعداد }.

ارسل كل من صورة ايصال مياه وصورة قراءة العداد الحالية على رقم الواتس اب وهو 01210767877

سيتم ارسال القراءة وتوجيهها للفرع الإداري التابع له سيادتكم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

في نهاية مقالنا وبعد ماقدمناه لكم متابعينا الكرام من روابط الاستعلام عن فاتورة المياه، ومعرفة الخطوات التي تمكنك من معرفة قيمة فاتورة المياه سواء برقم العداد أو بالرقم الآلي، وأيضا كيفية تسجيل قراءة العداد وحساب فاتورتك بنفسك قبل أن يأتي لك محصل المياه، نتمنى أن تكونوا وجدتم الاستفادة وكل ماتبحثون عنه، وإذا صادفتكم أي مشاكل فلا تترددوا في الارسال الينا عبر التعليقات في آخر المقال وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

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