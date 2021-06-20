الزمالك ينقذ إمام عاشور من الحبس.. تفاصيل

توصلت الشئون القانونية بنادي الزمالك إلى تسوية للتصالح بين إمام عاشور لاعب وسط الفريق مع نادي غزل المحلة، بسبب الغرامة المالية على اللاعب من صالح المحلة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات القضية بين الزمالك وغزل المحلة في قضية إمام عاشور.

وكان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على ٥٠٠ ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

ووفقا للتصالح سدد نادي الزمالك المبلغ لغزل المحلة على أن يخصم المبلغ من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

الزمالك يفتح حساب رسمي برقم 1911

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، يكشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.