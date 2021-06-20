/636571/الزمالك-يخسر-نهائي-كأس-السوبر-المصري-أمام-الاتحاد-السكندري

حقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 83/56 في نهائي كأس السوبر لكرة السلة ، في المواجهة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بملعب 6 أكتوبر. وشهدت المباراة تفوق كبير من جانب لاعبي الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي جمعت الفريقين قبل أن يحصد زعيم الثغر النتيجة لصالحه بنتيجة 83/56 في المواجهة الأولى من التوب 5 و التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى السلة بعد الفوز على الجزيرة 3/0 فى مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري، بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر 3/0 فى منافسات نفس الدور.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة: وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر لكرة السلة بنظام الخمس مباريات، حيث من ن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 22 و24 و26 و28 يونيو الجاري، وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دوري السلة بعد الفوز على الجزيرة في ثلاث مباريات من مواجهات best of 5، بينما تأهل الاتحاد السكندري، بعد الإطاحة من الأهلي بالفوز على الأحمر بنفس النتيجة فى منافسات نفس الدور.

الزمالك يخسر من الاتحاد السكندري

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الأول للاقتراب خطوة من حصد لقب دوري السوبر وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

والجدير بالذكر أن مباريات النهائي ستشهد تطبيق تقنية الفيديو مثلما حدث في منافسات الدور نصف النهائي، الذي أقيمت مبارياته على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.