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وزير الأوقاف: مصر ليست ضد الدين.. ونراعي الأهالي فى أسعار تقنين أراضي الأوقاف

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/636572/وزير-الأوقاف-مصر-ليست-ضد-الدين-ونراعي-الأهالي-فى-أسعار-تقنين-أراضي-الأوقاف

أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية ليست ضد الدين إطلاقا، وخلال الـ10 شهور الماضية تم افتتاح 1500 مسجد علي مستوي عالي وبكفأءة كبيرة، مشيرا إلي أن فوضي الفتوي تتوقف حيث عدم ذهاب الناس لغير المتخصصين.

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جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

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حديث الوزير جاء تعقيبا علي حديث النائب يحي عيسوي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والذي تحدث أيضا عن ما تشهده الوزارة عن جهود كبيرة بكافة المجالات  الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه، مع النهضة الإنشائية أيضا، مؤكدا علي ضرورة ترشيد الفتوي  وأن يقتصر الفتوي علي دارسي العلوم الفقهية.

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وعقب أيضا علي حديث النائب أحمد خشانه عضو مجلس الشيوخ، والذي طالب بضرورة الحفاظ علي المال العام كونه من أعمدة بناء الدولة مع الحياة الكريمة للمواطنين، مستشهدا بملف أراضي الأوقاف بمحافظة السويس بحي الأربعين، حيث أكد الوزير  أن الجمعة القادمة موضوعها الفساد صوره ومخاطره و يجب أن يعلم الناس أن مال  الوقف هو مال خاص وليس مال عام، ووزارة الأوقاف تنوب عن الرجل الصالح  الذي وقف ماله وأرضه ومن ثم لا يجوز أن لا أعامل هذا المال بدون قيمته السوقية الحالية قائلا:"الوقف شرعا وقانونا يعامل لابد أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة  ولكن نراعب الأبعاد الإجتماعية للمواطنين". 

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وأكد علي أن الوزارة بشأن  الأراضي تتعاون بشكل كبير  فيما يخص النفع العام، ويتم تخفيض الأسعار بما يخدم النفع العام،   سواء في التعليم أو الصرف الصحي  وغيرها بما يخدم النفع العام علي كافة المستويات، وبشأن الأهالي بدأنا تقنين  الأوضاع لهم ونراعي البعد الإجتماعي  فى حالات التقنين الجادة، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل الآن علي شراكة مع الدولة بملف حياة كريمة مقابل حصة عينية أو نقدية في المشروع لصالح الأوقاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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