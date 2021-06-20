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وزير الأوقاف: فيه دور نشر لسا بتبيع كتب سيد قطب وحسن البنا وده محتاج عقوبات رادعة «صور»

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/636574/وزير-الأوقاف-فيه-دور-نشر-لسا-بتبيع-كتب-سيد-قطب-وحسن-البنا-وده-محتاج-عقوبات-رادعة-صور

أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن عدد من دور النشر لا يزال بها العديد من كتب الإخواني حسن البنا وسيد قطب، وهو أمر يحتاج للضبط والمراجعة من خلال تشريعات صارمة تمنع تداول مثل هذه الكتب التى تضم أفكار إرهابية وجهادية.

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جاء ذلك بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد  وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

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وأكد علي أن التشريعات  الحاكمة لأداء دور النشر لابد أن يتم إعادة النظر فيها وخاصة أنه حتى الآن تداول  كتب حسن البنا وسيد قطب، مشيرا إلي أن الدولة تعمل  وفق خطة حاسمة بشأن النشأ الصغير أو التعليم ما قبل التعليم الأساسي حيث الحضانة، وأن ممنوع أن يتم تداول أي كتب بها إلا بإذن مشترك ما بين وزارة التضامن والأوقاف، حيث لا يوجد أي كتاب يتم دراسته فى مراحل ما قبل التعليم الأساسي إلا بمراجعة الأوقاف والتضامن.

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ولفت إلي أن دولة الصين  لا يمكن يدخل بها كتاب من خارج الصين إلا بلجنة مركزية، وهذا دور مجمع البحوث  الذي من الضروري  أن يتم مناقشة القوانين  بالتنسيق مع البرلمان لإحكام السيطرة علي راقبة تداول الكتب، وأن من يروج كتب تحمل أفكار جهادية وإرهابية لا يكون أقل عن من يروج المخدرات  لأن هذا يهدم العقل.

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وأكد أيضا علي ضرورة أن تكون هناك مواجهة حاسمة بشأن النشر علي مواقع التواصل الإجتماعي التى تروج الفتاوي  والأفكار الهدامة من خلال صفحات وهمية، مؤكدا علي أن العبث بعقول المصريين لا يتم السماح به إطلاقا ولابد من عقوبات رادعة مؤكدا علي أن  أكتر شيئ يكون حاسم فى الوعي هو الرقابة الشعبية القوية ورفع مستوي الوعي والناس لاتذهب لغير المتخصص فى الفتوي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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