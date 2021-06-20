/636573/أول-تعليق-من-الونش-بعد-تجديد-عقده-مع-الزمالك

أعرب محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، حتى عام 2025، واستمراره مع الفريق لفترة جديدة، ويستعرض دوت الخليج تصريحات محمود حمدي الونش بعد تجديد عقده مع الزمالك.

وقال الونش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك منذ قليل: ” أشكر جمهور الزمالك على دعمه وحبه ومساندته لي وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء”.

ووجه اللاعب الشكر لجميع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على كل مجهوداتهم من أجل تجديد تعاقده في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن عن تجديد عقد الونش بشكل رسمي حتى عام ٢٠٢٥ بعد جلسة جمعت اللاعب مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب وفاروق جعفر.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.