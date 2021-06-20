/636576/هيدي-كرم-تقفز-أعلى-ظهر-أبنها-لممارسة-تمارين-الضغط-وترد-على-المسيئين-ناس-مقرفة-فيديو

نشرت الفنانة والإعلامية هيدي كرم، فيديو لها رفقة أبنها وهما يقومان معًا بأداء تمارين الضغط، حيث قام بحملها على ظهره، وأدى أكثر من 5 عدات.

دوت الخليج

وظهرت الفنانة هيدي كرم فى الفيديو، وهى تنادى على ابنها للممارسة تمارين الضغط معًا، وقالت على حسابها الشخصي على انستجرام:" بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهما كبار".

وانهالت العديد من التعليقات على الفنانة هايدي كريم، حيث وجه عدد من المعجبين كلمات ثناء لها، بينما توجه آخرون إلى ذكر عدد من الكلمات الجريئة التى تتعلق بتلك التمارين المشتركة.

هيدي كرم وابنها يمارسان تمارين الضغط

الفنانة هايدي كرم شاركت فى العديد من الأعمال الفنية والدرامية، وكان آخرها مسلسل «فارس بلا جواز»، من إنتاج شكرة تياترو للمنتجة رانيا الجيد.

الفنانة والإعلامية هيدي كريم، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة.

هيدي كرم ترد على المسيئين

وبعد سيل من التعليقات المسيئة للفنانة هيدي كرم، قالت فى منشور لها:" بجد أنتم ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس مريضة.. انتم مجانين وهبل.. أنتم مضحكين جدًا بجد.. أنتم مقرفين مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه”.