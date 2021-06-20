/636577/مفآجاة-تطورات-مثيرة-في-عودة-فرجاني-ساسي-للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي قرر الدخول في مفاوضات جديدة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر: " إستقر مسئولى القلعة البيضاء على التفاوض مع فرجانى ساسى فور وصوله للقاهرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لتجديد عقده مع الفارس الأبيض".

الزمالك يعود لمفاوضات فرجاني ساسي

وتابع: "اللجنة المكلفة بإدارة النادي تتمسك باستمرار فرجاني ساسي رغم البيان الصادر من اللاعب مؤخراً والذي ألمح فيه بالرحيل ولكن لا يزال الزمالك متمسكاً باستمرار اللاعب نظرا لإمكانياته الكبيرة مع القلعة البيضاء".

من المفترض ان يتقدم الزمالك بعرض مالى أخير لفرجانى ساسى يتناسب مع ظروف وإمكانيات النادى، وحال موافقة اللاعب سيتم توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، وستكون هذه المحاولة الأخيرة من جانب القلعة البيضاء لاستمرار اللاعب.

وكشف صحيفة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية. وأكدت الإذاعة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة 3 سنوات قادمة خلال الأيم الماضية على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة وبالتحديد يوم الخميس المقبل.

فرجاني ساسي ينتقل لصفوف الدحيل القطري

‏و أستقر مسئولو نادي الزمالك على تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد الأخبار التي أنتشرت في الساعات الأخيرة بشأن تلميحات اللاعب التونسي ومحاميه بعدم العودة لصفوف الفارس الأبيض بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا ودياً اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة ويترقب مسئولو الفارس الأبيض موقف اللاعب النهائي من العودة للقلعة البيضاء ، خاصة أنه ملزم بالعودة لصفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء التوقف الدولي مع منتخب تونس في المعسكر المقام حاليا في العاصمة التونسية.

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

وعلم دوت الخليج أن فرجاني ساسي قرر العودة لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة من أجل جمع متعلقاته ونهاية التعاقد بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.