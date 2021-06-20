/636579/كارتيرون-يمد-فترة-التدريب-ويستعد-بكافة-الطرق-للمقاصة-بكأس-مصر

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص جزء من مران الفريق مساء اليوم الأحد، لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث مران الزمالك اليوم الأحد.

وقام كارتيرون بوضع كل حارس من حراس الزمالك، في مرمى بواقع حارسين على مرميين في منتصف الملعب ومرميين في مكانهما الطبيعي على أطراف الملعب، كما قسم اللاعبين إلى أربع مجموعات.

وسدد كل لاعب على كل مرمى لتكون حصيلة كل لاعب هي أربع تسديدات كمرحلة أولى ثم يتم تكرار الأمر.

وظهر الحراس الأربعة للزمالك في المجموعة الأولى بمستوى متميز، ونفس الأمر لعدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم شيكابالا وأوباما وبن شرقي ومحمود علاء وزيزو.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أن يبدأ مران اللاعبين بتدريبات خفيفة تبعها قيام اللاعبين بالتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة.

تقسيمة قوية في تدريبات الزمالك

وشهد الجزء الثاني من المران مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث تم تقسيم كل مجموعة إلى فريقين يتنافسان في جزء من الملعب.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.