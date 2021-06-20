محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح فى الإعدادية العامة 79.13%.



جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح فى الإعدادية العامة 79.13%. وقال مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر هشام منير فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن نسبة النجاح فى الإعدادية المهنية بلغت 85.5%، وحصل 34 طالبًا وطالبة بمدارس المحافظة على الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة، مشيرًا إلى أنه جار إعلان النتيجة على موقع المديرية الرسمى.

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