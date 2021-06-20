النقل والإدارة المحلية بمجلس النواب تناقشان عددا من طلبات الإحاطة

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها تناقش لجنة "النقل والمواصلات" طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفى بكرى، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الصاوى، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاة على الطريق الزراعى أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعى بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق، وسوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن توقف العمل بطريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور، والحاجة إلى إنشاء منزل أمام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقى للقادم من المنيب.

من جانبها تنظر لجنة "الإدارة المحلية" يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن عدم وجود صرف صحى ببعض المناطق بحى المرج بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زيدان، بشأن عدم تنفيذ القرار المتعلق بعدم سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية، وعدم تطبيق الغرامة المتعلقة بذلك، وتمركزه بميادين حى الساحل وشارع شبرا بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، بشأن عدم استغلال بعض الأراضى بحى عين شمس بمحافظة القاهرة، ومساحتها 25 ألف متر مربع، لإقامة مجمع مدارس لخدمة أهالى الحى.

وتناقش اللجنة يوم الخميس طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تخفيض أسعار التصالح فى بعض مخالفات البناء بمحافظة الشرقية خاصة مدينة ديرب نجم أسوة بالمحافظات الأخرى المجاورة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم، بشأن: عدم تحديث الحيز العمرانى لمراكز محافظة الشرقية منذ عام 1985، مما أدى إلى زيادة البناء العشوائى بالمحافظة - واستغلال الأراضى المملوكة لكل من وزارتى الزراعة والأوقاف بقريتى (الخيس، كشيك) - محافظة الشرقية، لإنشاء (مدرسة – مركز شباب – ملعب كرة قدم) - واستغلال قطعة الأرض المملوكة للشركة العامة للسلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ومساحتها فدانين و14 قيراطًا، لإقامة سوق جملة ومجمع مواقف لمدينة أبو حماد محافظة الشرقية مقابل إيجار يتم تحصيله من المحافظة فضلاً عن عدم الموافقة على إنشاء صوامع حقلية عليها.