أبوالغيط: من الضرورى التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.. البديل خطر على العالم

وأضاف أبوالغيط، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الإثيوبيين عليهم التزام قانونى باحترام حقوق كل الدول المتشاطئة بعدم اتخاذ إجراءات تلحق ضرر بدولتى المصب، منوهًا إلى أن دولتى المصب هما من يحددا هل هناك ضرر أم لا.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان مصر والسودان عدم قبولهما التصرف الإثيوبى يعتبر من حقهما المطلق، مضيفًا: "المسألة ستحتاج إلى فاعلية ونشاط من الاتحاد الإفريقى وتدخل دولى عريض"، مؤكدًا أن المجتمع الدولى لن يقبل أن يهتز الاستقرار فى القرن الإفريقى، معلقًا: "هى مش غابة، المجتمع الدولى تطور على مدى آلاف السنين حتى يكون هناك شىء مقبول وملزم وهو القانون الدولى ومجلس الأمن والأمم المتحدة".
وأعرب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة، والبديل خطر على استقرار الأمن والسلم الدوليين فى العالم.
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