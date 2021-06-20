أسقف أبو قرقاص يحتفل بعيد الروح القدس

جدة - نرمين السيد - وشارك الصلاة القس أرسانى المحرقى والقس غبريال محفوظ والقس أندراوس تقى والقس يوسف جاب الله والقس بنيامين حنا، حيث قام الأنبا فيلوباتير بعماد طفلتين من أبناء الكنيسة.

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