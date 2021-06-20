الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية ليبيا ويؤكد دعم المجلس الرئاسى والحكومة.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، فى مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولًا إلى عقد الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى، وفى إطار دعم مصر الكامل لليبيا فى مسارها السياسى على اعتبار أن أمنها القومى يمثل امتدادًا للأمن القومى المصري.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية فى مصر، مؤكدًا على موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبى الشقيق، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا.
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