بيان وزير الأوقاف حول صلاة عيد الأضحى 2021 و6 أماكن محظور فيها صلاة العيد

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم عن أماكن صلاة عيد الأضحى 2021، والأماكن التي يمنع صلاة العيد فيها، وجاء بيان وزير الأوقاف اليوم من خلال فيديو تم بثة عبر قناته الرسمية ونشرتة الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء. بيان وزير الأوقاف حول صلاة عيد الأضحى 2021 وأكد جمعة في بيانه على أن صلاة عيد الأضحى للعام الجاري سوف تكون بنفس الإجراءات الإحترازية التي تمت بها صلاة عيد الفطر الماضي، من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي لكل مصلي. وأشار وزير الأوقاف إلى أن صلاة عيد الأضحى 2021 سوف تكون مقصورة على الأماكن التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ولن تقام صلاة العيد في الساحات، وأشار الوزير إلى منع صلاة عيد الضحى في الأماكن التالية: عدم إقامة صلاة العيد في الزوايا. عدم إقامة صلاة العيد في المصليات. عدم إقامة صلاة العيد في المساجد التي لا تقام بها الجمعة. عدم إقامة صلاة العيد في الشوارع. عدم إقامة صلاة العيد بالساحات. عدم إقامة صلاة العيدي بالطرقات”. اقرأ أيضاً:

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