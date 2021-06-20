4انتصارات و18 هدفا.. ملخص انطلاقة كاس العرب للشباب «صور»

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انطلقت اليوم الأحد منافسات النسخة السابعة من كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، والتي تقام أحداثها في الوقت الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة، وتشهد في الافتتاح الذي شهد حضور معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ومساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد المصري الأستاذ أحمد مجاهد والنائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي الأستاذ محمد روراوه، ويرصد دوت الخليج نتائج اليوم الأول.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 4 مباريات في انطلاقة البطولة، حيث انتصر منتخب مصر على النيجر 2-0، ومنتخب المغرب على طاجيكستان بنتيجة 6-1، ومنتخب الإمارات أمام جيبوتي 8-0، وأخيرا الجزائر أمام موريتانيا بهدف دون رد.

كأس العرب للشباب 2021

وحقق منتخب مصر فوزا بهدفين دون مقابل أمام النيجر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسجل أهداف مصر كل من عبدالرحمن السيد ويوسف أحمد، بينما فاز منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 على موريتانيا، وسجل الهدف اللاعب عصام بوعون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما موريتانيا والنيجر تواليا.

وفاز منتخب المغرب على طاجيكستان بنتيجة 6-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجل للمنتخب المغربي كل من محمد رديد (هدفين) وحسن أقبوب وإلياس بوغافر وعمر صديق وبلال الخنوس ، بينما جاء هدف طاجيكستان عن طريق خوسرو تاهيروف.

حقق منتخب الإمارات فوزا بنتيجة 8-0 على جيبوتي، في نفس المجموعة وسجل له كل من منصور المنهالي (هدفين) ومحمد اليماحي وعيسى الحراصي وسلطان الأميري ومحمد الوافي ومبارك بن زامه وضاري المازمي.

ويتربع منتخب الإمارات على صدارة المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بتلك النتائج، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما طاجيكستان وجيبوتي. وحقق المنتخب المصري للشباب الفوز الأول في مشواره بالبطولة العربية "كأس العرب" ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة والتي تقام فعاليتها من 20 يونيو إلى 6 يوليو القادم.

منتخب مصر للشباب يحقق الفوز في أولي مبارياته ببطولة «كأس العرب»

وكانت أحداث الشوط الأول شهدت سيطرة ميدانية من منتخب مصر للشباب ، على مجريات اللقاء واستطاع منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بواسطة مدافع مصر عبد الرحمن السيد ، من كرة عرضية مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب النيجر ، يخرج حارس المرمى بالخطأ لتصل الكرة على رأس مدافع النيجر واللاعب عبدالرحمن مدافع منتخب مصر وتصل الكرة على رأس عبدا الرحمن ،وتدخل مرمى النيجر معلنة عن الهدف الأول لصالح منتخب مصر للشباب.

وحاول منتخب النيجر في الشوط الثاني معادلة النتيجة ، وشن عدة هجمات على مرمى منتخب مصر ، فيما اعتمد لاعبي منتخب مصر على الهجمات المرتدة السريعة ، وكادت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة إلا أن منتخب مصر للشباب كان له رأي آخر ، واستطاع في الدقيقة 94 من تسجيل الهدف الثاني ، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للشباب مصر ويحصد أول ثلاث نقاط بقيادة مدربه المخضرم محمود جابر ويتصدر المجموعة الأولى.