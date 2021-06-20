/636581/الغيابات-تضرب-قائمة-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة-بكأس-مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب السويس الجديد، ويستعرض دوت الخليج قائمة فريق القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة بالكأس.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف .

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.