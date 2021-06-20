حزب مستقبل وطن يكرم وزير الأوقاف علي هامش ندوة أعمدة بناء الدولة«صور وفيديو»

/636582/حزب-مستقبل-وطن-يكرم-وزير-الأوقاف-علي-هامش-ندوة-أعمدة-بناء-الدولةصور-وفيديو

كرم حزب مستقبل وطن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة،علي هامش فعاليات ورشة عمل الحزب " أعمدة بناء الدولة"، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد 38ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

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