كل ما حدث بورشة عمل مستقبل وطن «أعمدة بناء الدولة» بمشاركة وزير الأوقاف.. «صور وفيديو»

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شهدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء الأحد، فعاليات ورشة عمل الحزب « أعمدة بناء الدولة»، بحضور وزيرة الأوقاف محمد مختار جمعة، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد محمود هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد 38ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

زعيم الأغلبية بندوة مستقبل وطن: الجميع يتابع أداء وزارة الأوقاف في صناعة الوعي بمصر

ورحب النائب أشرف رشاد الشريف، النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشاركة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " أعمدة بناء الدولة"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء الأحد وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأكد زعيم الأغلبية علي أن ورشة العمل"أعمدة بناء الدولة" كما تحمل وفق عنوانها الكثير من الأهمية تحمل الكثير من المعاني بشأن صناعة الوعي، من جانب مجلس الوزراء حيث كل وزارة ودورها في هذا الملف، وخاصة وزارة الأوقاف والذي يتابع الجميع أدائها فى صناعة الوعي، مشيرا إلي أن الجميع يتابع أيضا الوزير والعالم الجليل محمد مختار جمعة وهو المقرب من جميع النواب بجهده علي أرض الواقع.

عبد الهادي القصبي بندوة مستقبل وطن: مستقبل وطن ينشغل بالوطن والمواطن

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ورشة عمل "أعمدة بناء الدولة" التى يعقدها حزب مستقبل وطن بمقر أمانته العامة، مساء اليوم الأحد، تمثل لقاء هام مع شخصية دينية ووطنية تتفاعل مع كل ما يهم المواطن والوطن داخليا وخارجيا، وهو الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف القصبي بأن حزب مستقبل وطن وقياداته ينشغل أيضا بكل ما يهم المواطن والوطن، وتتابع كافة التداعيات الداخلية والخارجية ، ولديها إيمان بأن الدولة التى تحافظ علي أعمدتها تستطيع أن تحقق النجاح والتقدم، وأي دولة تتهاون في الحفاظ علي أعمدتها تكون النتائج كارثية، مرحبا بحضور وزير الأوقاف وموجها الشكر لحزب مستقبل وطن الذي يتيح فرصة الحوار والنقاش بين ممثلي الحكومة وقيادات الحزب.

النائب محمد صلاح أبو هميلة: ورش عمل مستقبل وطن مع الحكومة فرصة لإثراء الحياة الحزبية

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن مع ممثلي السلطة التنفيذية فرصة كبيرة لإثراء الحياة السياسية، موجها الشكر للمهندس النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، علي دعوة حزب الشعب الجمهوري للمشاركة فى مثل هذه اللقاءات.

ورحب أبو هميلة فى حديثه بمشاركة وزير الأوقاف والذي وصفه بأنه حمل علي كاتفيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن لخطاب الديني المعتدل وما تضمنته هذه المهمة من آثقال كبيرة مؤكدا علي أن الجميع يتابع جهده علي مستوي الجمهورية.

أمين سر دينية النواب: لقاءات وورش عمل مستقبل وطن مع الحكومة تصب في صالح المواطن

قال النائب محمد محمود هاشم ، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن لقاءات وورش عمل حزب مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة أحيت التواصل ما بين الأحزاب والقوي السياسية مع الحكومة والسلطة التنفيذية بعد أن كانت منعدمة فى الماضي.

وأكد النائب محمد محمود هاشم علي أن مثل هذه اللقاءات ستكون من شأنها إيجاد أثر كبير إيجابي علي الواقع السياسي المصري ومن ثم تكون نتائجها إيجابية علي كل ما يهم الوطن والمواطن.

وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى

قال الدكتور محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، إن أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى.

وأكد علي الرئيس هو أهم عمود من أعمدة الدولة، واستهدافه يتم من أجل هدم الدولة لكونه أهم أعمدتها، متطرقا بحديثه إلي أهمية العلم الذي يمثل الدولة مستشهدا بحديث له ونقاش بشأن أهمية العلم والراية التى يعود أساسها لعهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

وقال وزير الأوقاف أن هناك فترة كان هناك من يخشى أن يقول على أمر هذا حلال، وذلك بسبب الجماعات المتشددة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأصل فى الأمر الحلال ومن يقول على شئ أنه حرام عليه ام يأتى بدليل، ولكن بسبب هذه الجماعات المتشددة الإرهابية كان البعض يخشى هذه الجماعات وأصبح يقول على الأمور انها حرام، لأن هذه الجماعات كان تبحث عن الحرام.

ولفت إلي أن الفترة التى سيطرت فيها هذه الجماعات المتشددة أصبح التشدد هو السمة السائدة حينذاك، مع العلم أن الأصل فى الأشياء الإباحية، لافتا إلى أن المحور الثانى من محاور بناء الدولة الإنصاف وقول الحق، وعدم الخوف من الاتهام بالنفاق. وتابع:" فى فترة من الفترات كان البعض يخشى قول الحق خوفا من رد فعل بعض المواطنين باتهامه بالنفاق، وكأن عليه فقط ذكر السيئات، والقائد أهم أعمدة بناء الدولة، وضربه بمثابة ضرب معنوى للدولة".

واستكمل:" احترام العلم والنشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة، والجماعات الإرهابية لم تكن تحترم النشيد الوطنى أو علم الدولة ".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات مكانة ومواطن ذا كرتمة، والرئيس يركز على تلك الهدفين، مضيفا أن رجل ضعيف في دولة قوية افضل من رجل قوي في دولة ضعيفة لأن الاول يستطيع أن يحصل على حقوقه في ظل قوة الدولة، على عكس الثاني الذي لم تتمكن الدولة الضعيفة التي يعيش بها من حفظ حقوقه.

ولفت وزير الأوقاف، أنّ البناء السياسي واحد من اهم مفاهيم اعمدة البناء السياسي، مشيدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزراء الاعلام العرب وحديث عن ثوابت السياسة المصرية.

وقال جمعة، إن حديث الرئيس ينبغي ان يدرس داخليا وخارجيا، خاصة عندما تحدث أن قوتنا وجيشنا لحماية امننا وليس للاعتداء، مشيرا إلى أنه عندما كانت الأحداث مشتعلة في ليبيا، قال الرئيس حينها إن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يبغي، مؤكدا أن مصر محدش يقدر يكسر عينها.

واكد جمعة، على أهمية البناء الاقتصادي، حيث أنه لايمكن وجود دولة قوية دون أن تملك اقواتها، لان الدولة التي لا تملك اقواتها لا تملك كلماتها، لافتا أن الدولة المصرية لم تعد مشغولة الأن بمساعدات من قريب أو من بعيد، حيث اصبحت مصر تعتمد على الله وعلى سواعد ابنائها.

واستكمل: اي صحوة لأمة لاتنتج اقواتها وغذائها، مؤكدا: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فان تفوقنا في امور دنيانا احترم الناس ديننا، موضحا أنه في زيارة له لاحدى الدول وجد بها أن اكثر من 90% من العمالة المصرية يعملون استاذة جامعات، واطباء و مهندسين ومعلمين.

وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: الدولة التى لا تبني علي الأخلاق تحمل عوامل سقوطها

قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البناء الأخلاقي والقيم من أعمدة بناء أي دولة فى العالم، ومن ثم لابد أن يتم الانتباه لها كثيرا، مشيرا إلي أنه فى أحد اللقاءات السابقة له تضمنت الحديث بشأن استراتيجية هدم الدول وحروب الجيل الرابع، ومن أهم بنود هذه الاستراتيجية هو هدم الجانب الأخلاقي وهدم القيم للدول.

ولفت وزير الأوقاف إلي أن هذه الاستراتيجية تستهدف من جانبهم النيل من جميع القيم والأخلاق، ومن ثم نري البعض يكذب بسهول ويغدر بسهولة، وغيرها من السبل التى لا تخدم الأخلاق والقيم، مشيرا إلي أن الشاعر يقول منذ فترات بعيده بإنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن ثم الأخلاق عمود أساسي من أعمدة بناء الدولة، مؤكدا علي أن الدولة التى لا تبني علي الأخلاق تحمل عوامل سقوطها والجميع يري مصير الدول التى طغت وتجبرت.

وتطرق بحديثه أيضا إلي أهمية العلم فى بناء الدولة ومن ثم الدولة المصرية تهتم بهذا الملف بالتربية والتعليم والجامعات ، مشيرا إلي أن ما حدث فى كورنا بأن إحدي الشركات التى تصنع اللقاح استطاعت أن تكسب أموال أكثر من دول كثير وذلك بفضل العلم الذي يقدم علي المال دائما.

وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جيش قوي واقتصاد قوي يعني دولة ذات مكانة ومواطن ذات كرامة، والرئيس يركز على تلك الهدفين.

وأكد أن رجل ضعيف في دولة قوية أفضل من رجل قوي في دولة ضعيفة لأن الأول يستطيع أن يحصل على حقوقه في ظل قوة الدولة، على عكس الثاني الذي لم تتمكن الدولة الضعيفة التي يعيش بها من حفظ حقوقه.

ولفت وزير الأوقاف، أنّ البناء السياسي واحد من اهم مفاهيم اعمدة البناء السياسي، مشيدا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزراء الاعلام العرب وحديث عن ثوابت السياسة المصرية.

وقال جمعة، إن حديث الرئيس ينبغي ان يدرس داخليا وخارجيا، خاصة عندما تحدث أن قوتنا وجيشنا لحماية امننا وليس للاعتداء، مشيرا إلى أنه عندما كانت الأحداث مشتعلة في ليبيا، قال الرئيس حينها إن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يبغي، مؤكدا أن مصر محدش يقدر يكسر عينها.

واكد جمعة، على أهمية البناء الاقتصادي، حيث أنه لايمكن وجود دولة قوية دون أن تملك اقواتها، لان الدولة التي لا تملك اقواتها لا تملك كلماتها، لافتا أن الدولة المصرية لم تعد مشغولة الأن بمساعدات من قريب أو من بعيد، حيث اصبحت مصر تعتمد على الله وعلى سواعد ابنائها.

واستكمل: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فان تفوقنا في امور دنيانا احترم الناس ديننا، موضحا أنه في زيارة له لاحدى الدول وجد بها أن اكثر من 90% من العمالة المصرية يعملون استاذة جامعات، واطباء و مهندسين ومعلمين.

وزير الأوقاف: مصر ليست ضد الدين..ونراعي الأهالي فى أسعار تقنين أراضي الأوقاف

وأكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية ليست ضد الدين إطلاقا، وخلال الـ10 شهور الماضية تم افتتاح 1500 مسجد علي مستوي عالي وبكفأءة كبيرة، مشيرا إلي أن فوضي الفتوي تتوقف حيث عدم ذهاب الناس لغير المتخصصين.

حديث الوزير جاء تعقيبا علي حديث النائب يحي عيسوي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والذي تحدث أيضا عن ما تشهده الوزارة عن جهود كبيرة بكافة المجالات الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه، مع النهضة الإنشائية أيضا، مؤكدا علي ضرورة ترشيد الفتوي وأن يقتصر الفتوي علي دارسي العلوم الفقهية.

وعقب أيضا علي حديث النائب أحمد خشانه عضو مجلس الشيوخ، والذي طالب بضرورة الحفاظ علي المال العام كونه من أعمدة بناء الدولة مع الحياة الكريمة للمواطنين، مستشهدا بملف أراضي الأوقاف بمحافظة السويس بحي الأربعين، حيث أكد الوزير أن الجمعة القادمة موضوعها الفساد صوره ومخاطره و يجب أن يعلم الناس أن مال الوقف هو مال خاص وليس مال عام، ووزارة الأوقاف تنوب عن الرجل الصالح الذي وقف ماله وأرضه ومن ثم لا يجوز أن لا أعامل هذا المال بدون قيمته السوقية الحالية قائلا:"الوقف شرعا وقانونا يعامل لابد أن يعامل بالقيمة السوقية العادلة ولكن نراعب الأبعاد الإجتماعية للمواطنين".

وأكد علي أن الوزارة بشأن الأراضي تتعاون بشكل كبير فيما يخص النفع العام، ويتم تخفيض الأسعار بما يخدم النفع العام، سواء في التعليم أو الصرف الصحي وغيرها بما يخدم النفع العام علي كافة المستويات، وبشأن الأهالي بدأنا تقنين الأوضاع لهم ونراعي البعد الإجتماعي فى حالات التقنين الجادة، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل الآن علي شراكة مع الدولة بملف حياة كريمة مقابل حصة عينية أو نقدية في المشروع لصالح الأوقاف.

وزير الأوقاف: فيه دور نشر لسا بتبيع كتب سيد قطب وحسن البنا وده محتاج عقوبات رادعة

أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن عدد من دور النشر لا يزال بها العديد من كتب الإخواني حسن البنا وسيد قطب، وهو أمر يحتاج للضبط والمراجعة من خلال تشريعات صارمة تمنع تداول مثل هذه الكتب التى تضم أفكار إرهابية وجهادية.

وأكد علي أن التشريعات الحاكمة لأداء دور النشر لابد أن يتم إعادة النظر فيها وخاصة أنه حتى الآن تداول كتب حسن البنا وسيد قطب، مشيرا إلي أن الدولة تعمل وفق خطة حاسمة بشأن النشأ الصغير أو التعليم ما قبل التعليم الأساسي حيث الحضانة، وأن ممنوع أن يتم تداول أي كتب بها إلا بإذن مشترك ما بين وزارة التضامن والأوقاف، حيث لا يوجد أي كتاب يتم دراسته فى مراحل ما قبل التعليم الأساسي إلا بمراجعة الأوقاف والتضامن.

ولفت إلي أن دولة الصين لا يمكن يدخل بها كتاب من خارج الصين إلا بلجنة مركزية، وهذا دور مجمع البحوث الذي من الضروري أن يتم مناقشة القوانين بالتنسيق مع البرلمان لإحكام السيطرة علي راقبة تداول الكتب، وأن من يروج كتب تحمل أفكار جهادية وإرهابية لا يكون أقل عن من يروج المخدرات لأن هذا يهدم العقل.

وأكد أيضا علي ضرورة أن تكون هناك مواجهة حاسمة بشأن النشر علي مواقع التواصل الإجتماعي التى تروج الفتاوي والأفكار الهدامة من خلال صفحات وهمية، مؤكدا علي أن العبث بعقول المصريين لا يتم السماح به إطلاقا ولابد من عقوبات رادعة مؤكدا علي أن أكتر شيئ يكون حاسم فى الوعي هو الرقابة الشعبية القوية ورفع مستوي الوعي والناس لاتذهب لغير المتخصص فى الفتوي.

وزير الأوقاف: قرار فتح دورات المياه بالمساجد مش شغلي

أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن قرار فتح دورات المياه بالمساجد ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، ولكن من اختصاص وزارة الصحة، وإذا رأت وزارة الصحة فتحها سيتم التنفيذ فورا، مؤكدا علي أن دورات المياه بيئة خصبة للفيروسات ومن قرار الصحة هو الملزم لنا قائلا:" فتح دورات المياه فى المساجد مش شغلي".

وزير الأوقاف بندوة مستقبل وطن: نحن أحرص الناس على نشر صحيح الدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تنفق 1.2 مليار جنيه سنويًا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة، وأنه على الرغم من جائحة كورونا الا أن هيئة الأوقاف ستحقق نمو بنسبة لا تقل عن 16% وأضاف بأن الهيئة أنفقت 175 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية، و50 مليون جنيه لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و100 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجا. وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعاملت بحسم خلال فترة كورونا وتصدت لغير المتخصصين، والتزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فتح وغلق المساجد من أجل تحقيق الانضباط، كما يتم عقد دورات تدريبية طوال الوقت للائمة، حيث تحملت الوزارة حصول ألف أمام على رسالة الماجستير والدكتوراة، والتركيز طوال الوقت على قضايا التجديد.

واستطرد جمعة، الوزارة تعطى قضايا السوشيال ميديا اهتماما خاص، حيث يوجد 21 صفحة على مختلف منصات السوشيال ميديا، كما أن الوزارة قامت بعمل سلسلة من الفيديوهات الموجهة للأطفال لتحصينهم من الفكر المشدد الذى كانت تريد الجماعة الإرهابية نشره بين الاحيال الجديدة.

وقال جمعة:" نحارب المتطرفين طوال الوقت، ونحن احرص الناس على نشر صحيح الدين الوسطى السمح، حيث تم بيع اكثر من 625 الف نسخة من كتب مواجهة التطرف، ونترجم هذه الكتب لمختلف لغات العالم وهناك تواصل دائم ومستمر بين الوزارة ومختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم".

وفى نهاية اللقاء كرم الحزب وزير الأوقاف، وسط تأكيدات علي التعاون والتنسيق فيما يدعم الوطن والمواطن.