/636584/كارتيرون-يمنح-لاعبي-الزمالك-راحة-سلبية-قبل-لقاء-المقاصة-بكأس-مصر

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين المستبعدين من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر المقررة الثلاثاء المقبل، راحة غدا الإثنين من التدريبات، ويستعرض دوت الخليج أسماء الاعبين المستبعدين من قائمة الزمالك أمام مصر المقاصة بكأس مصر.

كما قرر كارتيرون، أن يؤدي اللاعبون المستبعدون من المباراة مرانهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحا بملعب النادي، ويأتي ذلك في محاولة الإستعداد لمباريات الفريق القادمة في بطولة الدوري وكأس مصر.

ويخوض 13 لاعبا من الفريق مران الثلاثاء المقبل، وهم: محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وأيمن حفني وحميد أحداد وأسامة فيصل وسيف جعفر وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء وأحمد زكي وسيد نيمار.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً، ويدخل الزمالك المباراة في محاولة تحقيق الفوز والمواصلة في بطولة كأس مصر.