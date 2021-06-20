/636585/محمد-رمضان-يطالب-بالتحقيق-معه-حول-إهانته-لسميرة-عبد-العزيز-وشقيقه-يكشف-كواليس-الأزمة

تلقى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مكالمة هاتفية من محمود رمضان مدير أعمال الفنان المصري محمد رمضان، نفى فيها الأخير الأنباء المتداولة حول إهانة وسب شقيقه للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز مؤكدًا على أن تلك الأقاويل ليس لها أساس من الصحة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل المكالمة التي دارت بين شقيق الفنان محمد رمضان ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي بشأن أزمة رمضان مع سميرة عبد العزيزة.

موقف محمد رمضان من التحقيق معه بشأن أزمته مع سميرة عبد العزيز

وكشف رمضان عن هوية تلك الحسابات التي تحمل اسم شقيقه وتحمل إهانات لسميرة عبد العزيز، حيث أشار إلى أن صفحات مزيفة هي من ارتكبت ذلك الفعل المهين، وأكد على أن محمد رمضان على أتم استعداد للتحقيق معه حول تهمة إهانته للقديرة سميرة عبد العزيز.

أشرف زكي والتحقيق مع محمد رمضان

وأوضح زكي خلال تصريحات صحفية أنه يتواجد حاليًا خارج مصر، مؤكدًا على اتخاذه كافة الإجراءة اللازمة تجاه تلك الأزمة عقب وصوله خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد تقدم دكتور أشرف زكي باعتذار خاص للفنانة سميرة عبدالعزيز موضحًا أنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، حيث لم تعلن عبدالعزيز من قبل، وشدد زكي على أن مثل هذا الموقف جعل رمضان في أزمة كبيرة لن يمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تؤدي إلي وقفه.

محمد رمضان يستنكر اتهامات سميرة عبد العزيز

وسبق ورد رمضان على تصريحات عبد العزيز من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالفنانة سميرة عبدالعزيز وأن ما زعمته في حقه غير صحيح، فقال: "حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الاطلاق، عمري في حياتي ماكلمت حد أكبر مني بالطريقة دي، إني اتكلم في أجرها كام وإنها شحاته وإن ضفرى برقبتها ده عمره ماحصل".

رواد السوشيال ميديا ينقسمون بين مدافع ومهاجم لمحمد رمضان

وبمجرد نشوب تلك الأزمة الجديدة التي وقع بها محمد رمضان، انقلبت السوشيال ميديا ترأسًا على عقب إذ يظهر محبين رمضان للدفاع عنه، ويتربص أعدائه للإيقاع به، وكانت تلك الأزمة بدأت عقب تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز النارية التي اتهمت خلالها محمد رمضان بإهانتها بسب رفضها المشاركة في أحد أعماله.