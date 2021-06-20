/636587/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-بيراميدز-والرجاء-في-الكونفيدرالية
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وشهد على اللقاء ستاد الدفاع الجوي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.
دخل الفريق السماوي المباراة بقوة في مطلع أحداث المباراة من خلال الضغط من بداية المباراة في محاولة إحراز الهدف الأول في المباراة، ولكن دفاعا الرجاء في نظام ليكسب فريق بيراميدز أول ركنية في القاء في الدقيقة الرابعة من عمر المبارة.
تلقي عمر العرجوني لاعب الرجاء البيضاوي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، نتيجة تدخل عنيف على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.
شهدة الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر المباراة هدف محقق ضائع للرجاء البيضاوي بعد إنفراد كامل من سفيان رحيمي بمرمى بيراميدز أنهاه بتسديدة قوية بإتجاه الشباك تمكن الحارس أحمد الشناوي من إبعادها ببراعة إلى ركلة ركنية.
الأهداف الضائعة في المباراة
في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة شهدة على محاولة هجومية خطيرة لبيراميدز بعد انطلاقة على الجبهة اليسرى من محمد حمدي أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا أن إصطدمت بقدم عمر العرجون لاعب الرجاء البيضاوي وتحولت إلى ركلة ركنية.
نجى بيراميدز في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة من هدف محقق ضائع للرجاء البيضاوي بعد خطأ فادح من الحارس أحمد الشناوي في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء أدى إلى وصول الكرة لأقدام سفيان رحيمي الذي سددها مباشرة بإتجاه الشباك الخالية حيث كادت أن تعلن عن أول الأهداف لولا تمركز المدافع علي جبر ونجاحه في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما إلى وسط الملعب.
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