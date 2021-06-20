أبو الغيط: الأمن المائى لمصر والسودان هو أحد قضايا الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أن اجتماع الدوحة أثار نقاطًا مهمة، وأولها أن الأمن المائى لكل من مصر والسودان هو أحد قضايا الأمن القومى العربى.





وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية فى لقاء خاص مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن النقطة الثانية المهمة هى طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث هذا الموضوع.

وأوضح أن مجلس الأمن لن يعقد اجتماعا بناء على طلب الجامعة العربية، وبالتالى فهناك انتظار لتحرك تالى على غرار طلب تتقدم به أحد الدول لعقد جلسة حول قضية سد النهضة، معربا عن اعتقاده بأن تقوم مصر أو السودان أو كلاهما بتقديم طلب لرئاسة مجلس الأمن بعقد جلسة لبحث هذا الموضوع.

وأكد أن تدخل الجامعة العربية فى قضية سد النهضة ليس جديدا، حيث سبق لها وأن شكلت لجنة مكونة من عدة دول، بالإضافة إلى مبعوث الجامعة فى الأمم المتحدة، لمتابعة هذه القضية، موضحا أن هناك حاجة ملحة لكى تتبنى دولة عضو فى مجلس الأمن مطلب عقد جلسة حول القضية على غرار تونس، موضحا أن الأمر سيأتى بناء على طلب مصر أو السودان.