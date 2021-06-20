العنانى يتابع اللمسات النهائية للفيلم الترويجى لمصر الجديد بالسوق العربية

وذكرت وزارة السياحة والآثار، فى بيان، أن الاجتماع استعرض وناقش اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائى الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربية والذى من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، كما ناقش المحتوى الدعائى الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة فى ظل النتائج الإيجابية التى حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، حيث أوضحت نتائج محرك البحث "جوجل" قيام ما يقرب من 20 مليون مستخدم للإنترنت فى دول مجلس التعاون الخليجى بالبحث عن السفر إلى مصر، وذلك بعد شهر من إطلاق الحملة.
وكذلك تم خلال الاجتماع عرض خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج السياحى لمصر، ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.
جدير بالذكر أن لجنة "خبراء الترويج السياحى" كان قد شكلها وزير السياحة والآثار، برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة وأساتذة الجامعات.
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