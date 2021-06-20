وزير الاتصالات يعلن تطبيق التحول الرقمى فى 60 خدمة للتيسير على المواطنين

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى تم فى 60 خدمة مختلفة وجارى إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات.

وذكر طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور"، أن خدمة تجديد الرخص أصبحت متاحة إلكترونيا بالكامل، مضيفا أنه يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات التحول الرقمى من خلال الاتصال بالخط الساخن.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة انتقالا نوعيا ورقميا، مضيفا أنه يتم توثيق حاليا مليار ورقة ليصبح التعامل بها رقميا وقاعدة البيانات مؤمنه بالكامل وهناك بعض الوزارات قد انتهت من هذا التوثيق.

وتابع طلعت: "نتعاون مع وزارة التربية والتعليم كفريق واحد لإجراء امتحانات الثانوية العامة دون مشكلات"، مضيفا أن الكابلات إدارة وزارة الاتصالات والشبكات الداخلية فى المدارس من إدارة وزارة التربية والتعليم.