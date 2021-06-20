أبو الغيط: الفلسطينيون لن ينسوا العلم أو النشيد.. ولا خشية عليهم

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الفلسطينيين لن ينسوا العلم أو النشيد، فى إشارة إلى ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية، موضحا أن وقف إطلاق النار لا يعنى هدوء دائم، وهو ما ينبغى أن يعيه المجتمع الدولى.
وأوضح أبو الغيط، فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، أنه ليس قلقا على الإطلاق تجاه الشعب الفلسطينى، موضحا أنه على قدر كبير من التعليم والثقافة، بينما يبقى من المتوقع أن يتزايد أعداد الفلسطينيين بصورة كبيرة، ليصبح التساؤل عن الكيفية التى سوف تدير بها إسرائيل الأمور بعد 20 عاما فقط.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن الشعوب لا يمكن أن ينسوا أرضهم، موضحا أنه "لا خشية على الفلسطينيين".
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