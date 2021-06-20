/636588/بحضور-وزير-البترول-محمد-إسماعيل-يشارك-في-افتتاح-محطة-جديدة-لتموين-السيارات-بالغاز-الطبيعى

شارك النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عضو اللجنة التشريعية، في افتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل اوت) طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي و ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق حيث شارك عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار النائب محمد اسماعيل إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروعات اقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات. ونوه عضو تنسيقية شباب الاحزاب غلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى والبدء فى اقامتها خارج نطاق المدن يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والاقبال عليها واسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة .

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