/636589/اقتراب-زيزو-وعودة-ساسي-أخر-تطورات-ميركاتو-الزمالك-هذا-الموسم

يسعى مسئولي الزمالك خلال الأوقات الحالية تمديد التعاقد مع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم خلال الفترة المقبلة في ظل حرص النادي على استمرار القوام الأساسي للفارس الأبيض، ويرصد تحيا مصرر أخر مستجدات ملف الصفقات في القلعة البيضاء.

الزمالك يحسم موقف الونش

وعلم دوت الخليج أن محمود حمدي الونش يحصل على 14 مليون جنيه بالموسم شاملة الضرائب من الزمالك طوال فترة تواجده مع القلعة البيضاء حتى عام2025. على جانب أحر أتفق مسئولي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو على التجديد للفارس الأبيض لمدة 4 مواسم مقبلة ، مع التعامل مع اللاعب كونه أحد لاعبي الدرجة الأولى.

عبدالله جمعة في الزمالك

ويسعى الزمالك للتجديد مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض، وعرض مسئولي القلعة البيضاء على اللاعب 10 ملايين جنيه للتجديد مع الفارس الأبيض في ظل تقديم اللاعب مستوى جيد مع الفارس الأبيض.

كارتيرون يحسم مصير مروان حمدي

ورفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحيل اللاعب مروان حمدي بعد فترة لم يقدم فيها اللاعب مستويات معقولة تتوافق مع القلعة البيضاء ، وفي نفس الإطار يدافع الفرنسي كارتيرون عن مهاجم الفريق.

مصير عودة فرجاني ساسي

يذكر أن مصدر مطلع داخل نادى الزمالك كشف في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي قرر الدخول في مفاوضات جديدة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر: " إستقر مسئولى القلعة البيضاء على التفاوض مع فرجانى ساسى فور وصوله للقاهرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لتجديد عقده مع الفارس الأبيض".

وأضاف: "اللجنة المكلفة بإدارة النادي تتمسك باستمرار فرجاني ساسي رغم البيان الصادر من اللاعب مؤخراً والذي ألمح فيه بالرحيل ولكن لا يزال الزمالك متمسكاً باستمرار اللاعب نظرا لإمكانياته الكبيرة مع القلعة البيضاء".

من المفترض ان يتقدم الزمالك بعرض مالى أخير لفرجانى ساسى يتناسب مع ظروف وإمكانيات النادى، وحال موافقة اللاعب سيتم توقيع عقود جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، وستكون هذه المحاولة الأخيرة من جانب القلعة البيضاء لاستمرار اللاعب.

وكشف صحيفة "أي إف إم" التونسية عن وجهة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية. وأكدت الإذاعة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي الدحيل القطري لمدة 3 سنوات قادمة خلال الأيم الماضية على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة وبالتحديد يوم الخميس المقبل.