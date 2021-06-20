/636591/يورو-2020-ترتيب-المجموعة-الأولى-وموقف-المنتخبات-المتأهلة

انتهت أحداث المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2020، بعد أحداث قوية بين المنتخبات الأربعة في المجموعة، ليحسم في نهاية الأمر المنتخب الإيطالي والمنتخب الويلزي بطاقتي التأهل للدور الستة عشر من البطولة وينتظر المنتخب السويسري نتيجة أحداث المباريات القادمة في المجموعات ليحدد موقفه من البطاقات الأربعة المتأهلة للدور الستة عشر كأفضل ثالث في دور المجموعات.

يستعرض دوت الخليج أبرز ترتيب المجموعة الأولى من البطولة.

في المركز الأول المنتخب الإيطالي برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات، حقق فيها الإنتصار بكل جدارة، وإستطاعع أن يسجل من خلالها 7 أهداف في حين خرج بشباك نظيفة.

المركز الثاني منتخب ويلز برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات، حقق من خلالها إنتصار وحيد وتعادل في مباراة وحيده، وخسر في مباراة وحيده، سجل من خلالها 3 أهداف، وتلقت شباكة هدفين.

المركز الثالث منتخب سويسرا برصيد 4 نقاط من أصل 3 مباريات، حقق من خلالها إنتصار وحيد، وتعادل في مباراة وحيده، وخسر في مباراة، سجل من خلالها 4 أهداف، وتلقت شباكة 5 أهداف.

المركز الرابع والأخير منتخب تركيا بدون نقاط، من خلال 3 مباريات، فشل في نحقيق أي إنتصار أو تعادل، وخسر في الثلاث مباريات، سجل هدف وحيد، وتلقت شباكة 8 أهداف.

نتيجة مباراة ويلز وإيطاليا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الويلزي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء الملعب الأولمبي بروما.

جاء الهدف الأول في اللقاء والوحيد في المباراة، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق ماتيو بيسينا من خلال ماركو فيراتي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليلمسها بيسينا وتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

نتيجة مباراة سويسرا وتركيا

حسم المنتخب السويسر نتيجة المباراة أمام المنتخب التركي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة امم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب باكو الأولمبي.