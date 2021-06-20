/636592/حسين-لبيب--فرجاني-ساسي-مستمر-مع-الزمالك-وهذا-موقف-زيزو

علق حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك على موقف اللاعب فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء في إطار الأنباء التي تشير لتعثر انتقال التونسي لصفوف الدحيل القطري واقتراب العودة للفارس الأبيض.

وقال حسين لبيب : " فرجاني ساسي مازال لاعب في نادي الزمالك ومستمر معنا حتى نهاية عقده طبقا للإئحة والعقد المبرم بين الطرفين".

وأضاف: " نحن فخورين بتواجد فرجاني ساسي داخل نادي الزمالك ، وننتظر عودة اللاعب لصفوف الفريق مرة أخرى لإستكمال عقده، لكننا لم نتحدث مع اللاعب منذ أخر فترة".

وتابع :" نحاول الوصول لأوضاع مميزة داخل الفريق ، ونعمل على تذليل العقبات أمام مسئولي الفارس الأبيض ومنها التجديد للاعبين الأخرين على رأسهم اللاعب زيزو لكننا نعلن فور الإنتهاء ".

ويسعى مسئولي الزمالك خلال الأوقات الحالية تمديد التعاقد مع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم خلال الفترة المقبلة في ظل حرص النادي على استمرار القوام الأساسي للفارس الأبيض، ويرصد تحيا مصرر أخر مستجدات ملف الصفقات في القلعة البيضاء.

الزمالك يحسم موقف الونش

وعلم دوت الخليج أن محمود حمدي الونش يحصل على 14 مليون جنيه بالموسم شاملة الضرائب من الزمالك طوال فترة تواجده مع القلعة البيضاء حتى عام2025. على جانب أحر أتفق مسئولي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو على التجديد للفارس الأبيض لمدة 4 مواسم مقبلة ، مع التعامل مع اللاعب كونه أحد لاعبي الدرجة الأولى.

ويسعى الزمالك للتجديد مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض، وعرض مسئولي القلعة البيضاء على اللاعب 10 ملايين جنيه للتجديد مع الفارس الأبيض في ظل تقديم اللاعب مستوى جيد مع الفارس الأبيض.

ورفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحيل اللاعب مروان حمدي بعد فترة لم يقدم فيها اللاعب مستويات معقولة تتوافق مع القلعة البيضاء ، وفي نفس الإطار يدافع الفرنسي كارتيرون عن مهاجم الفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.