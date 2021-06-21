مطران القدس يهنئ حامل مفتاح كنيسة القيامة بمرور 50 عاما على حمل الأمانة

جدة - نرمين السيد - أرسل الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية بالقدس، تهنئة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس إلى أديب جودة الحسينى أمين مفتاح كنيسة القيامة، وحامل ختم القبر المقدس.





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