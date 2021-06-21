/636595/مدرب-الرجاء-يعلق-على-انتقال-سفيان-رحيمي-للنادي-الأهلي

علق سعد الشابي مدرب الرجاء المغربي على انتقال اللاعب سفيان رحيمي لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد أن ارتبط اسم اللاعب بالإنتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال الشابي خلال تصريحات عقب مواجهة نصف نهائي الكونفيدرالية : " نتيجة التعادل السلبى امام بيراميدز اليوم في القاهرة جاءت عادلة، ويعتبرها أفضل من التعادل بهدف لكل فريق لان حظوظ فريقه افضل بهذه النتيجة.

وعلق مدرب الرجاء على انتقال سفيان رحيمى لاعب الرجاء للنادى الأهلى قائلا : "لا يمكننى الحديث عن هذا الأمر لأنه أمر يخص ادارة النادى وهناك متحدث رسمى يمكنه الحديث عن ذلك أفضل مني".

وزاد سعد جردة الشابي مدرب فريق الرجاء المغربي : " سفيان رحيمي متوفر فيه كل ما تطلبه الأندية الأوروبية ، إنه يحرز الأهداف، ويقدم تمريرات حاسمة، ويجيد الاختراق بين الدفاعات، إنه حقا موهبة كبيرة ويستحق التواجد في الأندية العالمية".

سعر سفيان رحيمي لاعب الأهلي المنتظر

وواصل الشابي: "على إدارة نادي الرجاء أن تعرف كيفية تسويق سفيان رحيمي بشكل جيد مع موهبته الكبيرة، الفرق الأوروبية الكبيرة تتعاقد مع لاعبين شباب في 16 و17 سنة مقابل خمسة ملايين يورو مع الزيادة والنقصان، لهذا فإن قيمة سفيان رحيمي "الرائع" لا تقل عن 7 ملايين يورو إذا اراد نادي الحصول علىى خدماته.

واختتم مدرب الرجاء: " خلال الظروف الحالية لا نفكر في التخلي عن سفيان رحيمي ولا عن أي لاعب آخر لحتياج الفريق لخدماتهم ولكن في حالة وجود عرض ضخم للاعب لا يمكننا الرفض حينها".

على جانب أخر كشف أمير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي عن قيمة المالي أليو ديانج والتي حصل عليه المارد الأحمر من صفوف مولودية الجزائر يأتي هذا في ظل تصريحات على سعيد الكعبي، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الصفقة.

مفآجاة.. أمير توفيق يكشف قيمة انتقال أليو ديانج للأهلي

وكتب على سعيد الكعبي على عبر تويتر: " المالي اليو ديانج مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين ، أشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الاندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو".

وتابع على سعيد الكعبي: " بعين خبيرة بامكانك أن تجمع بين المال والبطولات ، هذه صفقة تُدرّس".

ورد أمير توفيق على الكعبي قائلا : " مليون و 100 ألف فقط يا استاذ على "، ليبرز ان صفقة اللاعب قيمتها لا تصل لـ 2 مليون دولار كما أشيع في الفترات السابقة.