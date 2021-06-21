/636596/أمين-صندوق-النادي-الزمالك-يصرف-مليون-ونصف-يوميا

كشف طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك ان النادي الأبيض ينفق ما يقرب من مليون ونصف جنيه يوميا نفقات ، مشددا ان اللجنة الحالية التى تدير النادى تسملت المهمة ولا يوجد بالخزينه و الارصده فى البنوك مصاريف يوم ونصف من الالتزامات داخل القلعه البيضاء.

وتابع المدير المالي للزمالك: " متوسط مصاريف نادى الزمالك فى اليوم الواحد مليون ونصف جنية تتحملها خزنة القلعة البيضاء".

وواصل طارق جبريل :"نادى الزمالك مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات وبعض الموردين الذين يتعامل معهم النادى سواء فنادق أو تذاكر طيران أو اتوبيسات للنقل أو غيرها.

المدير المالي لنادي الزمالك يكشف عروض خاصة

واستكمل المدير المالي للفارس الأبيض :" رفضت تولي منصب المدير المالي في البداية لكن في هذا التوقيت جلس معي حسين لبيب وأقنعني بتولي المنصب بعد مقولته :" فاكر لما كنا مقاتلين فى الملعب عشان نكسب اى حد ، هنعمل اللى علينا عشان ننجح ولا نهرب ولا ايه ".

يذكر علق حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك على موقف اللاعب فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء في إطار الأنباء التي تشير لتعثر انتقال التونسي لصفوف الدحيل القطري واقتراب العودة للفارس الأبيض.

وقال حسين لبيب : " فرجاني ساسي مازال لاعب في نادي الزمالك ومستمر معنا حتى نهاية عقده طبقا للإئحة والعقد المبرم بين الطرفين". وأضاف: " نحن فخورين بتواجد فرجاني ساسي داخل نادي الزمالك ، وننتظر عودة اللاعب لصفوف الفريق مرة أخرى لإستكمال عقده، لكننا لم نتحدث مع اللاعب منذ أخر فترة".

المدير المالي لنادي الزمالك

وتابع :" نحاول الوصول لأوضاع مميزة داخل الفريق ، ونعمل على تذليل العقبات أمام مسئولي الفارس الأبيض".

ويسعى مسئولي الزمالك خلال الأوقات الحالية تمديد التعاقد مع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم خلال الفترة المقبلة في ظل حرص النادي على استمرار القوام الأساسي للفارس الأبيض، ويرصد تحيا مصرر أخر مستجدات ملف الصفقات في القلعة البيضاء. الزمالك يحسم موقف الونش

وعلم دوت الخليج أن محمود حمدي الونش يحصل على 14 مليون جنيه بالموسم شاملة الضرائب من الزمالك طوال فترة تواجده مع القلعة البيضاء حتى عام2025.