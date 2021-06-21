/636597/شادي-محمد--محمود-الخطيب-رجل-المهام-الصعبة-وهذة-رسالتي-للاعبي-الأهلي

علق شادي محمد لاعب الأهلي السابق على أجواء مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال تصريحاته في برنامج البيت الكبير المعروض على قناة النادي الأحمر.

واكد شادي محمد : لاعبي الأهلي قدموا مباراة أسطورية أمام الترجي التونسي في اللقاء الذي أقيم وسط صعوبات كبيرة للغاية".

شادي محمد يعلق على مباراة الأهلي والترجي

وقال شادي محمد : " الخطيب كان يدرك أن النادي من الممكن أن يتعرض للخسارة في مباراة الترجي ومع ذلك أصر على الذهاب مع الفريق الأحمر لتونس وتحمل المسئولية".

وتابع قائد الأحمر السابق: "محمود الخطيب يدرك مسئولياته بشكل جيد وهو مختلف عن بقية رؤوساء الأندية ، ويستطيع تحمل المسئولية داخل القلعة الحمراء ، ولديه أعضاء مجلس إدارة محترمة للغاية ويمتلكون خبرات مميزة للغاية".

وواصل مدافع الفريق السابق :" طوال الوقت أرى أن هناك البعض ينتقد وجود بيتسو موسيماني في الأهلي ورحيل فايلر ، أتسأئل كيف يحدث هذا وأنت حصدت جائزة برونزية العالم".

واختتم : “ أناشد لاعبي النادي الأهلي بعدم النظر لنتيجة مباراة الذهاب ولابد من القتال في لقاء العودة”.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.