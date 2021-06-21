لمدة 3 أشهر مقبلة .. بدء فصل الصيف جغـرافيا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، إن فصل الصيف يعتبر أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد فى معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمى، الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الرطوبة النسبية، والتى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وأحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذى يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتى تعمل على انخفاض درجات الحرارة فى بعض أيام فصل الصيف".

وحذرت الهيئة، المواطنين من التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى التوقيت من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهى الفترة التى يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، ونصحت بارتداء غطاء واق للرأس أو استخدام المظلـة فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنبا للإصابة بضربات الشمس، فضلا عن عدم التواجد فى أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وارتداء الملابس الفضفاضة وفاتحة الألوان القطنية، إلى جانب الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.