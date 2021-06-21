بيت العرب يهنئ الأب فى يومه العالمى

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه "إذا كان التركيز كله قد انصب على الأم ودورها فى التنشئة فإنه من الجيد أن يحظى الأب ببعض التقدير، لأنه يمثل حائط الأمان بالنسبة إلى أبنائه، وهو ليس مجرد حافظة للمال، لكنه قدوة ومعلم ومربى أجيال وصديق، وينقل خبرته بالحياة إلى أطفاله".

وأضافت: "من حق كل أب أن نقول له شكراً فى هذا اليوم على وجودك، وعلى عطائك اللامحدود. نعرف أنك رمز المسئولية، وأكبر همومك تعليم أبنائك، ورسالتك هى أن يصبحوا أشخاصاً ناضجين ومتفتحين ومنتجين ومواطنين صالحين. نعلم أنك تنكر نفسك تماماً، ولا يهمك سوى إدخال البهجة إلى قلوب أبنائك. نعلم أن الحياة إن كانت لا تستقيم بدون الأمهات فهى لا تستقيم بدونك كذلك. مرة أخرى.. كل سنة وأنت طيب وعظيم".