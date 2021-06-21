عبد العاطى: هناك مشاكل فنية فى سد النهضة .. والملء الثانى لن يكتمل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن هناك مشاكل فنية فى السد وأن دراسته غير مكتملة وأمان السد وكفاءته قليلة، منوهًا الى أن السد كان مخطط تشغيله فى 2014، وإثيوبيا لن تقدر على الملء الثانى للسد كاملًا.





جاء ذلك، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على شاشة "القاهرة والناس" الفضائية. أضاف، أن إثيوبيا حجزت المياه عن السودان وكان يمكن تأجيل الملء الأول، وحينما فتحت إثيوبيا البوابات السفلية لـ سد النهضة، تسببت فى تلوث مياه السودان، منوهًا إلى أن إثيوبيا تسببت فى جفاف، وفيضانات وتلوث مياه السودان فى سنة واحدة. وأشار إلى أن إثيوبيا لم يكن لديها أى إرادة سياسية، وهربت من اتفاق واشنطن، مشددًا على أن تعنت إثيوبيا مستمر، وتريد دائمًا البدء فى المفاوضات من النقطة الأولى.

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