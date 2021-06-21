/636598/المهدي-سليمان-عن-الانتقال-للنادي-الأهلي-قريبا

اثار المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر اللاعب صورة توحي بانتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي وذلك عبر موقع تدوال الصور والفيديوهات، ويرصدها دوت الخليج.

وشارك المهدي سليمان لاعب بيراميدز صورة أحد الجماهير الذي نشر صورة له مع وضع علامة نسر النادي الأهلي وعبارة " قريبا"، الأمر الذي جعل البعض يربط بين انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي عن قيمة المالي أليو ديانج والتي حصل عليه المارد الأحمر من صفوف مولودية الجزائر يأتي هذا في ظل تصريحات على سعيد الكعبي، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الصفقة.

وكتب على سعيد الكعبي على عبر تويتر: " المالي اليو ديانج مثال للاستثمار الرابح في تعاقدات اللاعبين ، أشتراه الاهلي المصري من مولودية الجزائر مقابل 2 مليون دولار واليوم تتهافت عليه الاندية وسعره تخطى العشرة مليون يورو".

مهدي سليمان يلمح بالإنتقال للأهلي

وتابع على سعيد الكعبي: " بعين خبيرة بامكانك أن تجمع بين المال والبطولات ، هذه صفقة تُدرّس".

ورد أمير توفيق على الكعبي قائلا : " مليون و 100 ألف فقط يا استاذ على "، ليبرز ان صفقة اللاعب قيمتها لا تصل لـ 2 مليون دولار كما أشيع في الفترات السابقة.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.