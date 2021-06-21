تعيين الدكتور نور الدين محمود الشيخ أميناً عاماً مساعدا بحزب الحركة الوطنية

/636599/تعيين-الدكتور-نور-الدين-محمود-الشيخ-أمينا-عاما-مساعدا-بحزب-الحركة-الوطنية

اصدر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية 7 قرارات تنظيمية في إطار خطه الحزب لتنشيط العمل الحزبي ورفع مستوى الأداء بالامانات واللجان والوحدات على مستوى الحزب وتضمنت القرارات تغيير بعض القيادات الحزبيه التي تشغل بعض المواقع القيادية والتنظيمية داخل الحزب حيث تم تغييرها وذلك من أجل الدفع بدماء جديده والعمل على إعطاء دور اكبر للقيادات الشابه في ضوء السياسه العامه التي ينادي بها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء دور اكبر للشباب واشراكهم في العمليه السياسيه وفي ظل السياسه العامه للحزب.

دوت الخليج يرصد القرارات التنظيمية لـ رئيس حزب الحركة الوطنية

حيث تقرر تعيين نهاد خير الله أمين عام مساعد وأمينة المرأة المركزية وتعيين الدكتور نور الدين محمود الشيخ أميناً عاماً مساعدا بالحزب وتعيين الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب امين التدريب والتثقيف كما تقرر أيضاً تعيين احمد العوامي أمين مساعد لأمانة الشباب ، وتعيين اللواء عبد اللطيف محمد مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات ومشرفاً علي أمانة المجالس المحلية ويتولي اعادة تشكيلها من جديد وضم عدد من الكوادر الشبابية ، وتعيين ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي مشرفا علي أمانة التواصل السياسي ، وتعيين النائب هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية

وجاء نص القرارات كالأتي : أولاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 30 ) لسنة 202١ بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي : تعيين اللواء / عبداللطيف محمد عبداللطيف ، مستشارا رئيس الحزب للشئون العامة ومشرفا علي أمانة المجالس المحلية المادة الثانية : يكلف سيادته بإعادة تشكيل أمانة المجالس المحلية المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

ثانياً قرار رقـــــم ( 31 ) لسنة 202١ بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي : تعيين السيدة الأستاذة / نهاد أحمد حسني خيرالله أمينا عاما مساعدا وأمينة المرأة المركزية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

ثالثاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 32 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي : تعيين د / نور الدين محمود الشيخ أمينا عاما مساعدا بالحزب المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

رابعاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 33 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته ، و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي : تعيين د/حنان عبدالله محمد محمود علي الشاذلي أمينا عاما مساعدا وأمينا للتدريب والتثقيف بالمركزية المادة الثانية : تكلف سيادتها بإعادة تشكيل أمانة التدريب والتثقيف المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

خامساً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 34 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي : تعيين السيدة الأستاذة / ميرفت مصطفي محمد علي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي مشرفا علي أمانة التواصل السياسي المادة الثانية : تكلف سيادتها بإعادة تشكيل أمانة التواصل السياسي المادة الثالثة : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

سادساً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 35 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي تقــــــــــــــــــرر : المادة الأولي : تعيين النائب / هاني محمد إبراهيم العسال مساعدا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .

سابعاً : قـــــــــــرار رقـــــم ( 36 ) لسنة 2021 بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته و بعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي تقــــــــــــــــــرر المادة الأولي : تعيين السيد / أحمد عبدالقوي محمد العوامي أمينا مساعدا لأمانة الشباب المركزية المادة الثانية : ينفذ إعتبارا من تاريخه .