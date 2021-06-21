وزير الطيران المدنى يهنئ الأمين العام الجديد لـ اتحاد نقابات عمال مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، مساء أمس الأحد، حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، لتقديم التهنئة له على توليه منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى .





وأعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره لأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهمته، مشيرا إلى أن حسن شحاتة كان نموذجا مشرفا خلال فترة توليه رئاسة نقابة عمال النقل الجوى والتى قضاها فى خدمة العاملين وتوليه عديدا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين داخل منظومة الطيران المدنى . وأضاف الوزير أن وزارة الطيران المدنى ستقوم بتقديم كل سبل الدعم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشددا على أن عمال مصر هم العمود الفقرى فى التنمية وزيادة معدلات الانتاج للدولة المصرية . من جانبه، قدم حسن شحاتة الشكر والتقدير إلى الطيار محمد منار على هذا الدعم الكبير، مشيرا إلى أن وزير الطيران قدم كثيرا من الدعم إلى نقابة العاملين بالنقل الجوى، وعمل على تذليل كل معوقات قد تواجه العاملين داخل منظومة الطيران المدنى وخصوصا خلال فترة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخصيص مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج مصابى كورونا فضلًا عن توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بالمستشفى تيسيرا عليهم.

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