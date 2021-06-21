وزير الرى : إثيوبيا تتجاهل دولتى المصب وتعمل على بث الفرقة بين الأفارقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن إثيوبيا أعلنت فى 2011 عن سد مختلف عن السد الذى كانت تُجرى الدراسات بشأنه، دون الرجوع إلى دولتى المصب أو شركائها فى مبادرة حوض النيل أو من وقَّعوا معها الاتفاقية الإطارية.





جاء ذلك، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على شاشة "القاهرة والناس" الفضائية. وأضاف أن أديس أبابا تستخدم هذه الدول بوسائل مختلفة وتحاول أن تتحدث باسمها رغم أنها دول ذات سيادة، لافتا إلى أن إثيوبيا تحاول إلصاق نفسها بدول أخرى من أجل التغطية على الممارسات الأحادية التى تنتهجها والتى تحمل أضرارًا على دولتى المصب. واتهم وزير الرى أديس أبابا أيضًا أنها تعمل على بث الفرقة بين الدول الإفريقية ودول المصب عبر الإدعاء بأن هناك اضطهادًا وأن هناك اتفاقيات استعمارية.

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