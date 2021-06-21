/636593/حزب-المؤتمر مهنئا-هاني-عازر-رفع-اسم-مصر-عاليا

يتقدم الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، وجميع قيادات وأعضاء الحزب، بخالص التهاني، إلى المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق الدولية، لحصوله على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا.

المهندس هاني عازر

وقال الربان عمر المختار صميدة، إن "عازر"، واحدا من المهندسين المصريين، الذين رفعوا اسم مصر عاليا في أوروبا، بسبب أعماله الكبيرة التي تأتي على رأسها إنجاح مهمة إنشاء محطة قطارات برلين بعد فشل الألمان في تنفيذها، ثم تم تكليفه ببناء ٥ محطات أخرى في برلين.

وأضاف "صميدة": نتمنى أنا تتكرر هذه النماج الناجحة التي تحمل اسم مصر، في جميع التخصصات المختلفة، كما نأمل أن تنجح الأجيال الجديدة في السير على نفس الخطى.

وكان المهندس هاني عازر، قد ترأس فريق بناء نفق تيرجارتن تحت برلين سنة 1994. بعدها أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا ليرتر بانهوف في برلين، واختير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عضوا بمجلس علماء مصر للإشراف على عدد من المشروعات وأهمها المشروع القومي للطرق.