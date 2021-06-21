فيديو .. تعليق طريف من عمرو أديب على الاحتفال بـ عيد الأب

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال تقديمه لـ برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، تعليقا على الاحتفال بـ "يوم الأب العالمى" أو عيد الأب: "الأب ديما محدش بيجيب سيرته والعالم اليوم يحتفل بيوم الأب، وكل الهدايا للأم وهذا حق، لأن الأم هى اللى جابتك وشالتك 9 شهور".

عيد الأب

وأضاف أديب: "الأب هو اللي بيطفح الكوتة عشان حضرتك تبقى بنى آدم، وله دور لأنه بيصنع منك شخصية، الأم تغذى وتدى مبادئ لكن الأب وشخصيته لها رونق ووجود، والأب مش ديكور، ولولا الأب ما كان الابن، مش محتاجة أثبتها وانتو عارفين ازاى طبعا".

واستطرد: "الأب هو اللى بيجرى على أكل العيش، ودي مسألة مش سهلة، ناس تستحق كل تقدير، وأرجو من الأبناء زي ما بيعملوا مع الأمهات يقولوا كلمة حلوة لآبائهم، وكل أب وهو طيب".

جدير بالذكر، أن عديدا من الدول تحتفل بـ عيد الأب يوم 21 يونيو من كل عام تقديرا لدوره الكبير فى حياة كل واحد منا.