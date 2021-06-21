تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا إليك الطريقة خطوة بخطوة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا ، هي أحدى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية، حيث اتجهت وزارة الداخلية مؤخرا، كحال جميع وزارات الجمهورية العربية المصرية، لإطلاق بوابة إلكترونية، تسمح للمواطنين، من إنهاء مصالحهم المتعلقة بوزارة الداخلية، فأصبح بإمكانهم إتمام خدماتهم عبر الإنترنت، من أي مكان، دون الحاجة للذهاب للمصالح الحكومية، وجاء ذلك للتخفيف على المواطنين، والحفاظ على الوقت، والطاقة، وللحفاظ أيضا على صحتهم، وكذلك على التباعد الاجتماعي، في ظل ما تواجه دول العالم جميعها، من انتشار فيروس كوفيد 19. فأليكم أهم الخدمات، المقدمة من وزارة الداخلية بالإنترنت، كذلك طريقة تجديد البطاقة الشخصية أون لاين، من خلال هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

أهم خدمات وزارة الداخلية المقدمة (بوابة الأحوال الشخصية) إلكترونيا:

يمكنك استخراج شهادة ميلاد. استخراج قيد الوفاة. وكذلك استخراج وثيقة طلاق. كما يمكنك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، لاطلاع على، وطباعة قيد عائلي، قد سبق ميكنته. شراء استمارة رقم قومي. تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا. ويمكن أيضا الاستعلام عن خدمات الأحوال المدنية جميعها، وإرسال أية أسئلة. استخراج صحيفة حالة جنائية. استعلام عن صحفية الحالة الجنائية، الخاصة بأي شخص أيضا. تجديد تصريح عمل. وكذلك استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي. استخراج بدل فاقد تصريح عمل. استخراج شهادة مخالصة. هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن تصاريح العمل، الخاصة بك. استخراج وثيقة زواج.

تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا خطوات:

يمكنك تحديث بطاقتك الشخصية، من خلال الإنترنت، عبر اتباع الخطوات التالية: