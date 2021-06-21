موعد بدء تغليف جميع حقائب المسافرين عبر مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوى تفعيل خاصية التغليف الذاتى لحقائب المسافرين داخل جميع صالات مطار القاهرة الدولى بداية من شهر يوليو المقبل بعد أن كانت مفعلة داخل الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم 3.





وحددت الشركة تكلفة تغليف الحقيبة داخل صالات مطار القاهرة الدولى من 40 إلى 80 جنيها حسب حجم الحقيبة. كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، قد بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

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